Марта Костюк – Елена Рыбакина 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

2 часа 23 минуты понадобилось украинцы, чтобы пробиться в четвертьфинал престижного старта. Хотя первый сет остался за теннисисткой из Казахстана, хорошо известной украинским болельщикам по игре против Элины Светолиной в матче за 3-е место на Олимпиаде-2022. Отметим, что тогда бывшая россиянка тоже проиграла. 24 канал.

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Первую партию теннисистки перевели в тай-брейк, который Марта начала с двух выигранных мячей. Но дальше Рыбакина сравняла счет и перехватила инициативу. Жаркая борьба закончилась выигранным розыгрышем на подаче казашки – 5:7, а за партией 6:7.

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Второй сет начался с трех выигранных геймов в пользу Костюка 3:0. Украинка не подпускала около соперницы в счете. Шестой гейм был за Рыбакиной 4:2, но стал вторым и последним для теннисистки Казахстана во второй партии.

Марта под ноль взяла свою подачу – 5:2, а уже в следующем гейме закончила второй сет победой 6:2. Очень уверена партия от второй ракетки Украины.

Судьба четвертьфиналистки определилась в решающем третьем сете, начавшемся с выигранного гейма Рыбакиной. Костюк не опустила руки и снова взяла четыре гейма подряд, сделав счет 4:1

Елена с двумя брейками взяла свою подачу и сократила отставание до двух геймов в сете 4:2.

Однако той же "монетой" ответила Костюк 40:15 и 5:2 соответственно. Далее украинка несколько отдала инициативу сопернице, которая смогла взять только один гейм, но больше казашки не хватило.

Девятый гейм стал последним. Костюк не оставила шансов сопернице 40:0 и 6:3 в партии.

Марта Костюк победила Елену Рыбакину на пути в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде.

Важно! Елена Рыбакина проигнорировала вопрос о полномасштабном вторжении России в Украину. Елена сразу сказала, что плохо говорит по-английски и не услышала вопрос. Теннисистка родилась во враждебной стране, но еще в раннем возрасте сменила гражданство.

В следующем матче украинская теннисистка сыграет против победительницы поединка Онс Жабер (Франция) – Сорана Кирстя (Румыния).

Напомним! В 1/16 финала WTA 500 в Аделаиде Костюк переиграла местную теннисистку Джейми Форлис – 1:2 (1:6, 6:3: 4:6)