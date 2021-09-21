Юношеская сборная России проиграла шесть из семи матчей на турнире. Единственная победа – над Австрией в матче за 15-е место (всего на турнире выступило 16 команд). При этом на групповой стадии россияне "слились" австрийцам 13:36.

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Такие результаты привели к тому, что в России провели расследование. Оказалось, что восемь игроков российской команды подозреваются в том, что делали ставки на матчи с собственным участием – они "подгоняли" результаты под те, на которые они делали ставки. И это позволило им немало заработать во время официального турнира.

Комиссия по этике федерации гандбола России провела расследование и установила, что подозреваемые спортсмены контактировали с лицами, которые занимались организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе матчей вплоть до количества мячей, заброшенных за одну игру.

Подозреваемые игроки отстранены от всех соревнований с 21 сентября 2021 года до вынесения окончательного решения. Кроме того, комиссия по этике рекомендовала расторгнуть договор с главным тренером Виталием Ивановым, расследование действий которого продолжается.

Дело передали в правоохранительные органы. Максимальное наказание, которое грозит гандболистам – семь лет лишения свободы.