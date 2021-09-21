Юнацька збірна Росії програла шість з семи матчів на турнірі. Єдина перемога – над Австрією в матчі за 15-е місце (загалом на турнірі виступило 16 команд). При цьому що на груповій стадії росіяни "злилися" австрійцям 13:36.

Оце так Збірна України з волейболу не змогла відібратися на чемпіонат світу у Росії через Китай

Такі результати призвели до того, що в Росії провели розслідування. Виявилося, що вісім гравців російської команди підозрюються в тому, що робили ставки на матчі з власною участю – вони "підганяли" результати під ті, на які вони робили ставки. І це дозволило їм чимало заробити під час офіційного турніру.

Комісія з етики федерації гандболу Росії провела розслідування і встановила, що підозрювані спортсмени контактували з особами, які займалися організацією ставок, отримували інформацію про бажаний кінець матчів аж до кількості м'ячів, закинутих за одну гру.

Підозрювані гравці відсторонені від усіх змагань з 21 вересня 2021 року до винесення остаточного рішення. Окрім того, комісія з етики рекомендувала розірвати договір з головним тренером Віталієм Івановим, розслідування дій якого триває.

Справу передали до правоохоронних органів. Максимальне покарання, яке загрожує гандболістам – сім років позбавлення волі.