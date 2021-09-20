Попасть на чемпионат мира по волейболу можно несколькими способами. Первый из них – стать хозяином турнира. Еще один – выиграть предыдущий чемпионат мира. Третий способ предполагает, что на турнир путевки получат по два представителя от каждой континентальной конфедерации (участники финального матча чемпионата континента). И последняя возможность – занять соответствующее место в рейтинге FIVB.

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У мужчин "вакантными" были 12 путевок. У женщин – 11. Все из-за того, что мужской чемпионат мира примет Россия, а у женщин стран-хозяек сразу двое – Польша и Нидерланды.

Ни мужская, ни женская сборные не сумели пробиться на чемпионат мира из-за выступлений на континентальном первенстве. Обе команды вышли из группы, но на этом и остановились, уступив в 1/8 финала.

Последним вариантом оставался рейтинг FIVB. Мужская сборная долгое время оставалась на 22-м месте в мировом рейтинге, что давало право выступить на чемпионате мира в России. Но в последний момент нас обошел Китай, чья сборная сумела завоевать бронзовые награды на чемпионате Азии. Поэтому китайцы потеснили нас на одну строчку, отобрав право выступить на чемпионате мира по волейболу в России.

У женской сборной шансов почти не было. Наша команда аж на 27-й позиции.

Мужской чемпионат мира по волейболу состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Женский чемпионат мира продлится с 23 сентября по 15 октября 2022 года. На каждом из турниров выступит по 24 сборных.

Мужская сборная Украины по волейболу в последний раз играла на чемпионате мира в 1998 году, женская – в 1994 году.