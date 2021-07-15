Самі забираються у себе шанс виступити на Олімпіаді

У допінг-скандал потрапили плавці з Росії Вероніка Андрусенко та Олександр Кудашев. Спортсмени тимчасово не зможуть брати участь у змаганнях. А найгірше для російської збірної те, що попались на вживанні заборонених препаратів напередодні Олімпіади-2020 у Токіо.

Читайте також Відповіді про Крим і допінг: російським спортсменам-олімпійцям роздали методички

Міжнародна федерація плавання (FINA) оголосила, що рішення було прийняте після отриманих результатів від Всесвітнього допінгового агентства (WADA) і наступних даних московської антидопінгової лабораторії.

У Росії не збираються опускати руки. За словами президента Всеросійської федерації плавання Володимира Сальнікова, російська сторона буде оскаржувати рішення для того, щоб плавці змогли виступити на найважливішому старті у житті кожного спортсмена.

Кудашев повинен був представляти російську збірну на дистанції 200 метрів батерфляєм. Інша відсторонена росіянка Андрусенко мала виступати в естафеті 4х100 у вільному стилі.

Без державного прапора та гімну Росії

Олімпійські ігри у Токіо стартують 23 липня та будуть відбуватись до 8 серпня. Однак протягом цих днів російські спортсмени не зможуть виконувати свій гімн та радіти з прапором Росії.

WADA наклала санкції на російських спортсменів. У Японії атлети будуть змушені виступати під нейтральним прапором, а у випадку перемогу на змаганнях ще й не будуть співати російським гімн. На арені чи у залі лунатиме фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського.