Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче Лиги наций со Швейцарией (2: 1) и вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач.

Теперь на счету хавбека "Вест Хэма" 58 результативных действий – 38 голов и 20 ассистов. Об этом информирует Transfermarkt. Смотрите также: Сборная Украины в тяжелом матче победила Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций: видео Ярмоленко опередил Андрея Шевченко по этому показателю – у тренера сборной было 48 мячей и 9 голевых передач. Видео гола Ярмоленко в матче со Швейцарией Топ-10 сборной Украины по системе "гол+пас" 1. Андрей Ярмоленко – 58 (38+20)

2. Андрей Шевченко – 57 (48+9)

3. Евгений Коноплянка – 33 (21+12)

4. Олег Гусев – 22 (13+9)

5. Сергей Ребров – 17 (15+2)

6. Сергей Назаренко – 17 (12+5)

7. Руслан Ротань – 16 (8+8)

8. Марко Девич – 14 (7+7)

9. Александр Алиев – 14 (6+8)

10. Андрей Воронин – 13 (8+5) Дебютный гол Ярмоленко Свой дебютный матч в сборной Ярмоленко забил в первом же матче, в поединке против Андорры (5:0) в отборе на ЧМ-2010. Также на его счету хет-трик в ворота Люксембурга (3:0).

Андрей стал вторым игроком после Марко Девича, кому удалось забить три мяча в одном матче за национальную команду.