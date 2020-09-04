Опередил Шевченко: Ярмоленко установил уникальное достижение в сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче Лиги наций со Швейцарией (2: 1) и вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач.
Теперь на счету хавбека "Вест Хэма" 58 результативных действий – 38 голов и 20 ассистов. Об этом информирует Transfermarkt.
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Ярмоленко опередил Андрея Шевченко по этому показателю – у тренера сборной было 48 мячей и 9 голевых передач.
Видео гола Ярмоленко в матче со Швейцарией
Топ-10 сборной Украины по системе "гол+пас"
1. Андрей Ярмоленко – 58 (38+20)
2. Андрей Шевченко – 57 (48+9)
3. Евгений Коноплянка – 33 (21+12)
4. Олег Гусев – 22 (13+9)
5. Сергей Ребров – 17 (15+2)
6. Сергей Назаренко – 17 (12+5)
7. Руслан Ротань – 16 (8+8)
8. Марко Девич – 14 (7+7)
9. Александр Алиев – 14 (6+8)
10. Андрей Воронин – 13 (8+5)
Дебютный гол Ярмоленко
- Свой дебютный матч в сборной Ярмоленко забил в первом же матче, в поединке против Андорры (5:0) в отборе на ЧМ-2010. Также на его счету хет-трик в ворота Люксембурга (3:0).
- Андрей стал вторым игроком после Марко Девича, кому удалось забить три мяча в одном матче за национальную команду.