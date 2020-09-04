Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі Ліги націй зі Швейцарією (2: 1) і вийшов на перше місце в національній команді за загальною кількістю голів і результативних передач.

Тепер на рахунку хавбека "Вест Хема" 58 результативних дій – 38 голів та 20 асистів. Про це інформує Transfermarkt. Дивіться також: Збірна України у важкому матчі перемогла Швейцарію у елітному дивізіоні Ліги націй: відео Ярмоленко випередив Андрія Шевченка за цим показником – у тренера збірної було 48 м'ячів та 9 гольових передач. Відео голу Ярмоленка у матчі зі Швейцарією Топ-10 збірної України по системі "гол+пас" 1. Андрій Ярмоленко – 58 (38+20)

2. Андрій Шевченко – 57 (48+9)

3. Євген Коноплянка – 33 (21+12)

4. Олег Гусєв – 22 (13+9)

5. Сергій Ребров – 17 (15+2)

6. Сергій Назаренко – 17 (12+5)

7. Руслан Ротань – 16 (8+8)

8. Марко Девіч – 14 (7+7)

9. Олександр Алієв – 14 (6+8)

10. Андрій Воронін – 13 (8+5) Дебютний гол Ярмоленка Свій дебютний матч у збірній Ярмоленко забив у першому ж матчі, в поєдинку проти Андорри (5:0) у відборі на ЧС-2010. Також на його рахунку є хет-трик у ворота Люксембургу (3:0).

Андрій став другим гравцем після Марко Девіча, кому вдалося забити три м'ячі в одному матчі за національну команду.