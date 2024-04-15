Поєдинок відбувається у рамках підготовки "синьо-жовтих" до чемпіонату світу-2024, на який наша збірна потрапила, здобувши вирішальну перемогу над Польщею у відборі. Старт зустрічі заплановано на 17:00, пише 24 Канал.
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Статусний матч для "синьо-жовтих"
На старті змагань Україна впевнено переграла з рахунком 5:2 команду Литви, а бразильці мінімально поступилися Франції (2:3). Всього турнір складатиметься з трьох турів, завершальний відбудеться 16 квітня.
Турнірна таблиця після першого туру / Фото з АФУ
3-й тур, 16.04.2024
- 17:00. Україна – Франція
- 19:30. Литва – Бразилія
Зазначимо, що команди вдруге у своїй історії проведуть очний поєдинок. До цього вони зустрічалися на груповому етапі чемпіонату світу-2016, в якому бразильці здобули перемогу з рахунком 3:1.
Дивіться відеотрансляцію матчу Україна – Бразилія
Нагадаємо, що фінальний турнір ЧС-2024 відбудеться в Узбекистані та триватиме з 14 вересня по 6 жовтня.