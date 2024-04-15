Поєдинок відбувається у рамках підготовки "синьо-жовтих" до чемпіонату світу-2024, на який наша збірна потрапила, здобувши вирішальну перемогу над Польщею у відборі. Старт зустрічі заплановано на 17:00, пише 24 Канал.

До теми Українські футзалісти в унісон заспівали "Червону руту" після виходу на ЧС-2024: емоційне відео

Статусний матч для "синьо-жовтих"

На старті змагань Україна впевнено переграла з рахунком 5:2 команду Литви, а бразильці мінімально поступилися Франції (2:3). Всього турнір складатиметься з трьох турів, завершальний відбудеться 16 квітня.



Турнірна таблиця після першого туру / Фото з АФУ

3-й тур, 16.04.2024

17:00. Україна – Франція

19:30. Литва – Бразилія

Зазначимо, що команди вдруге у своїй історії проведуть очний поєдинок. До цього вони зустрічалися на груповому етапі чемпіонату світу-2016, в якому бразильці здобули перемогу з рахунком 3:1.

До слова. Збірна Бразилії є найтитулованішою командою у світі з футзалу. Вона виграла 5 з 9 мундіалів, востаннє тріумфувавши у 2012 році.

Дивіться відеотрансляцію матчу Україна – Бразилія

Нагадаємо, що фінальний турнір ЧС-2024 відбудеться в Узбекистані та триватиме з 14 вересня по 6 жовтня.