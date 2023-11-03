В 17:00 на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского выйдут самые титулованные коллективы Украины, которые первую часть сезона-2023/2024 не могут занести себе в актив. В последних трех турах УПЛ команды на двоих одержали только одну победу, поэтому будут максимально мотивированы реабилитироваться перед своими болельщиками в центральном матче первого круга, пишет 24 Канал.

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Сверхважный матч для обеих команд

Перед очной встречей Динамо и Шахтер не находятся даже в топ-3 в турнирной таблице. Команды имеют перенесенные матчи, однако ситуация выглядит очень необычно – хозяева поля разместились лишь на седьмой позиции с 16 очками после 9 сыгранных матчей, а "горняки" имеют 21 зачетный пункт в 10 поединках и идут четвертыми.

Обе команды имеют кадровые потери. Киевляне не могут рассчитывать на травмированных Диалло, Кабаева и Ярмоленка, а также Ваната, получившего красную карточку в последнем матче против Колоса, поэтому ситуация в атаке для Динамо выглядит критично. Шахтеру не смогут помочь Лемкин, Петряк и Траоре, а Тарас Степаненко – под вопросом.

Всего команды провели между собой 187 матчей, в которых преимущество имеют "бело-синие" – 82 победы киевлян, 59 раз сильнее оказывались "горняки", а еще в 46 поединках были зафиксированы ничьи. Данная встреча, по информации инсайдеров, имеет огромное значение для будущего Мирчи Луческу в Динамо, что добавляет еще большую интригу "Классическому".

Смотрите матч Динамо – Шахтер