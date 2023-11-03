Одним из них станет главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" будет следить за игрой сборников и потенциальными кандидатами в национальную команду.

Следует узнать Пушич против Луческу: какие шансы у кризисного Динамо против Шахтера в украинском "Классическом"

На глазах у тренера сборной Украины

25 октября Сергей Станиславович уже следил за игрой одного из украинских грандов – донецкого Шахтера против Барселоны, состоявшегося на поле каталонцев. Перед этой игрой Ребров приехал на тренировку "горняков", чтобы познакомиться с новым главным тренером "кротов" Марино Пушичем, который только в преддверии матча возглавил команду. Сам поединок закончился победой Барселоны с разницей в один гол – 2:1.

Обратите внимание! Украинское "Классическое" Динамо – Шахтер начнется в пятницу, 3 ноября, в 17:00.

Отметим, что многие раскритиковали такое назначение центрального матча 13-го тура УПЛ на будний день и еще на такой час, когда многие болельщики еще работают. Такое раннее время и день только вредит популяризации украинского футбола.

Это будет первое "Классическое" в текущем сезоне-2023/2024 и дебютное для нового тренера Шахтера Пушича. Также оно может стать последним для Мирчи Луческу, проваливающего первую часть сезона во главе Динамо.

В преддверии извечного противостояния "кроты" опережают киевлян на 5 баллов. Шахтер с 21 баллом идет на 4-й позиции. "Бело-синие" занимают 7-е место, набрав 16 очков. Однако подопечные "Мистера" провели на одну игру меньше, чем "оранжево-черные".