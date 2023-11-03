О 17:00 на поле стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського вийдуть найтитулованіші колективи України, які першу частину сезону-2023/2024 не можуть занести собі в актив. В останніх трьох турах УПЛ команди на двох здобули лише одну перемогу, тому будуть максимально вмотивовані реабілітуватися перед своїми вболівальниками у центральному матчі першого кола, пише 24 Канал.

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Надважливий матч для обох команд

Перед очною зустріччю Динамо та Шахтар не перебувають навіть у топ-3 у турнірній таблиці. Команди мають перенесені матчі, проте наразі ситуація виглядає дуже незвично – господарі поля розмістилися лише на сьомій позиції з 16 очками після 9 зіграних матчів, а "гірники" мають 21 заліковий пункт у 10 поєдинках та йдуть четвертими.

Обидві команди мають кадрові втрати. Кияни не можуть розраховувати на травмованих Діалло, Кабаєва та Ярмоленка, а також Ваната, який отримав червону картку в останньому матчі проти Колоса, тому ситуація в атаці для Динамо виглядає критично. Шахтарю не зможуть допомогти Лемкін, Петряк та Траоре, а Тарас Степаненко – під питанням.

Всього команди провели між собою 187 матчів, у яких перевагу мають "біло-сині" – 82 перемог киян, 59 разів сильнішими виявлялися "гірники", а ще у 46 поєдинках було зафіксовано нічиї. Дана зустріч, за інформацією інсайдерів, має величезне значення для майбутнього Мірчі Луческу в Динамо, що додає ще більшої інтриги "Класичному".

Дивіться матч Динамо – Шахтар