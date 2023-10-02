Проверка еврокубковых амбиций: онлайн-трансляция матча 9 тура УПЛ Днепр-1 – Металлист 1925

В понедельник, 2 октября, Днепр-1 и Металлист 1925 сыграют между собой заключительный матч девятого тура Украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте 24 канала.

В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" в 17.00 на поле выйдут коллективы, которые находятся в середине турнирной таблицы УПЛ. Обе команды уступили в середине прошлой недели в матчах Кубка Украины. команда Максимова вылетела от Полесья в послематчевой серии пенальти, а подопечные Эдмара разгромно проиграли Ворскле со счетом 0:3, пишет 24 Канал.

Читайте также Голевая перестрелка в Киеве: команда Луческу в результативном матче обыграла Александрию

Шанс приблизиться к еврокубковой зоне

Теперь все внимание будущих соперников будет сосредоточено на чемпионате. В нем дела обстоят пока лучше у Металлиста 1925. Харьковский коллектив 5 матчей в УПЛ не знает вкуса поражения (3 победы и 2 ничьи) и занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 7 матчах.

Хозяева поля сыграли на 1 матч меньше и имеют 9 зачетных баллов. Действующий вице-чемпион Украины в крайнем своем матче чемпионата против Зари смог прервать безвыигрышную серию, насчитывавшую 8 матчей во всех турнирах. Пока коллектив Максимова занимает лишь 11 позицию в чемпионате, однако по потерянным очкам иммет равенство с лидером УПЛ (у Шахтера 9 матчей и 18 очков).

Как видим, несмотря на провальный старт Днепра-1, у команды Максимова есть все шансы спасти этот сезон. Харьковчане после возможного исчезновения клуба и успешного преодоления угрозы также на ходу и не собираются терять набранный темп. Поэтому матч обещает быть интересным и интригующим, где нельзя с уверенностью сказать, кто фаворит.

Смотрите матч Днепр-1 – Металлист 1925