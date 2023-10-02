У Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" о 17:00 на поле вийдуть колективи, які знаходяться у середині турнірної таблиці УПЛ. Обидві команди поступилися в середині минулого тижня у матчах Кубка України – команда Максимова вилетіла від Полісся у післяматчевій серії пенальті, а підопічні Едмара розгромно програли Ворсклі з рахунком 0:3, пише 24 Канал.

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Шанс наблизитися до єврокубкової зони

Тепер вся увага майбутніх супеників буде зосереджена на чемпіонаті. У ньому справи йдуть поки краще у Металіста 1925. Харківський колектив 5 матчів в УПЛ не знає смаку поразки (3 перемоги та 2 нічиї) й посідає восьме місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок у 7 матчах.

Господарі поля зіграли на 1 матч менше й мають 9 залікових балів. Чинний віцечемпіон України в крайньому своєму матчі чемпіонату проти Зорі зміг перервати безвиграшну серію, яка налічувала 8 матчів в усіх турнірах. Наразі колектив Максимова посідає лише 11 позицію в чемпіонаті, проте за втраченими очками має рівність із лідером УПЛ (у Шахтаря 9 матчів та 18 очок).

Як бачимо, не дивлячись на провальний старт Дніпра-1, команда Максимова має всі шанси врятувати цей сезон. Харків'яни ж після можливого зникнення клубу та успішного подолання загрози також на ходу й не збираються втрачати набраний темп. Тому матч обіцяє бути цікавим та інтригуючим, де не можна з упевненістю сказати, хто є фаворитом.

Дивіться матч Дніпро-1 – Металіст 1925