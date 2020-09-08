Питер Фьюри, дядя и экс-тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскритиковал лидеров хэвивейта. Питер Фьюри считает, что сильнейшие боксеры избегают встречи с украинцем Александром Усиком.

Питер Фьюри дал интервью новостному порталу Boxing Social, в котором назвал Усика едва ли не лучшим боксером в мире. Об этом сообщает vRINGe.

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Это оскорбление Александра Усика

Фьюри сделал свое заявление в контексте комментария Фрэнка Уоррена – менеджера Тайсона Фьюри. Тот сказал, что хотел бы увидеть бой Усика с перспективным боксером Даниэлем Дюбуа.

Слушайте, давайте посмотрим на всех лучших супертяжей мира, они все избегают встречи с Усиком. Это оскорбление Александра Усика! Александр Усик, вероятно, один из лучших в мире сейчас. На этой стадии карьеры он многообещающий супертяжеловес. Его нужно правильно вести, и я уверен, что так они и сделают,

– сказал Фьюри.

Усик – претендент на бой с Джошуа

Одним из лучших боксеров супертяжелого дивизиона является Энтони Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Непобедимый Усик является претендентом на титул WBO.

Если украинец в следующем поединке победит Дерека Чисору, то уже в 2021 Джошуа должен провести защиту против него.

Впрочем, команда Джошуа пытается избежать поединка с Усиком. Британец хочет провести бой с Тайсоном Фьюри.