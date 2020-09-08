Пітер Ф'юрі, дядько та екстренер чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розкритикував лідерів хевівейту. Пітер Ф'юрі вважає, що найсильніші боксери уникають зустрічі з українцем Олександром Усиком.

Пітер Ф'юрі дав інтерв'ю новинному порталу Boxing Social, в якому назвав Усика чи не найкращим боксером у світі. Про це повідомляє vRINGe.

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Це образа Олександра Усика

Ф'юрі зробив свою заяву у контексті коментаря Френка Уоррена – менеджера Тайсона Ф'юрі. Той сказав, що хотів би побачити бій Усика з перспективним боксером Даніелем Дюбуа.

Слухайте, давайте подивимося на всіх найкращих супертяжів світу, вони всі уникають зустрічі з Усиком. Це образа Олександра Усика! Олександр Усик, ймовірно, один з найкращих у світі зараз. На цій стадії кар'єри він багатообіцяючий супертяж. Його потрібно правильно вести, і я впевнений, що так вони і зроблять,

– сказав Ф'юрі.

Усик – претендент на бій з Джошуа

Одним з найкращих боксерів суперважкого дивізіону є Ентоні Джошуа – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Непереможний Усик є претендентом на титул WBO.

Якщо українець у наступному поєдинку переможе Дерека Чісору, то вже у 2021 Джошуа повинен провести захист проти нього.

Втім, команда Джошуа намагається уникнути поєдинку з Усиком. Британець хоче провести бій з Тайсоном Ф'юрі.