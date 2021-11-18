Голанд не сыграет на ЧМ-2022

Самый дорогой футболист, который не поедет на чемпионат мира, Эрлинг Голанд. Норвегия, за которую выступает Голанд, финишировала на третьем месте в группе G, пропустив вперед Нидерланды и Турцию.

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Transfermarkt оценивает Эрлинга Голанда в 150 миллионов евро. Сейчас более дорогим футболистом за форварда Норвегии является только игрок ПСЖ и Франции Килиан Мбаппе – 160 миллионов евро. И Франция Мбаппе гарантированно сыграет в Катаре.

Вторым в списке самых дорогих игроков, которые пропустят ЧМ-2022, является вратарь Словении и Атлетико Мадрид Ян Облак. Услуги голкипера оценивают в 70 миллионов евро.

Лидирующую тройку замыкает защитник Словакии и миланского Интера Милан Шкриняр – 60 миллионов евро.

Больше всего футболистов в символической топ-10 имеет сборная Кот-д'Ивуара, провалившая квалификацию в африканской зоне. Сразу четыре представителя.

Топ-10 футболистов, которые не сыграют на ЧМ-2022

Эрлинг Голанд (Норвегия) – 150 миллионов евро

Ян Облак (Словения) – 70 миллионов евро

Милан Шкриняр (Словакия) – 60 миллионов евро

Франк Кессье (Кот-д'Ивуар) – 55 миллионов евро

Луи Саа (Кот-д'Ивуар) – 45 миллионов евро

Абдул Тапсоба (Буркина-Фасо) – 40 миллионов евро

Мартин Эдегор (Норвегия) – 40 миллионов евро

Никол Пепе (Кот-д'Ивуар) – 35 миллионов евро

Наби Кейта (Гвинея) – 32 миллиона евро

Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар) – 27 миллионов евро



Топ-10 футболистов, которые не сыграют на ЧМ-2022 / Фото Transfermarkt​

