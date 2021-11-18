Голанд не зіграє на ЧС-2022

Найдорожчий футболіст, який не поїде на чемпіонат світу, Ерлінг Голанд. Норвегія, за яку виступає Голанд, фінішувала на третьому місці у групі G, пропустивши вперед Нідерланди та Туреччину.

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Transfermarkt оцінює Ерлінга Голанда у 150 мільйонів євро. Наразі дорожчим футболістом за форварда Норвегії є тільки гравець ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе – 160 мільйонів євро. Та Франція Мбаппе гарантовано зіграє у Катарі.

Другим у списку найдорожчих гравців, які пропустять ЧС-2022, є воротар Словенії та Атлетико Мадрид Ян Облак. Голкіпера оцінюють у 70 мільйонів євро.

Чільну трійку замикає захисник Словаччини та міланського Інтера Мілан Шкріняр – 60 мільйонів євро.

Найбільше футболістів у символічній топ-10 має збірна Кот-д'Івуару, яка провалила кваліфікацію в африканській зоні. Відразу четверо представників.

Топ-10 футболістів, які не зіграють на ЧС-2022

Ерлінг Голанд (Норвегія) – 150 мільйонів євро

Ян Облак (Словенія) – 70 мільйонів євро

Мілан Шкріняр (Словаччина) – 60 мільйонів євро

Франк Кесс'є (Кот-д'Івуар) – 55 мільйонів євро

Луї Саа (Кот-д'Івуар) – 45 мільйонів євро

Абдул Тапсоба (Буркіна-Фасо) – 40 мільйонів євро

Мартін Едегор (Норвегія) – 40 мільйонів євро

Ніколя Пепе (Кот-д'Івуар) – 35 мільйонів євро

Набі Кейта (Гвінея) – 32 мільйони євро

Себастьєн Алле (Кот-д'Івуар) – 27 мільйонів євро



Топ-10 футболістів, які не зіграють на ЧС-2022 / Фото Transfermarkt​

