Прима у фейсбуці звернувся до світу та показав звірства Росії проти України.

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Звернення Артема Прими:

"Я – Артем Прима, член збірної України. Хотів би звернутися до усіх людей, які дивляться та турбуються щодо того, що відбувається у країні. На цей момент йде війна, Росія пішла війною на Україну.

Коли росіяни зайшли до нас у країну, у мій рідний Чернігів, вони нікого і ніщо не шкодували. Вони з перших днів почали бомбити по мирним жителям та містам, по школах та лікарням. Вони просто руйнують все, що на їхньому шляху. Як каже "руській мір": "Ми прийшли рятувати вас від Бандери чи когось ще". Це маячня, це божевілля Путіна, росіян.

Це треба зупиняти. Треба розуміти, якщо Україні не допомогти, якщо вона не вистоїть та не переможе Росію, якщо через Україну пройдуть, то постраждають інші країни. Ті, що поруч з Україною, Білоруссю та Росією.

Хотів би ще додати, щоб почули росіяни: кожен українець, кожна людина захищатиме нашу землю, рідну землю. До останньої людини, військового, чоловіка, жінки, дитини.

Біатлоністи мусять боротися на змаганнях, проте тепер ми беремо справжню зброю у свої руки для захисту нашої країни", – сказав Прима.

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