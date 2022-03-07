Чигринский: как никогда горжусь тем, что я украинец Украинский защитник Ионикоса рассказал о войне, которая объединила всю Украину. Вся семья Дмитрия Чигринского осталась в родной стране, а отец даже помогает волонтерам. Футболист во время военных действий смог вывести жену из Украины.

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"В общем, ситуация проста. Мы — свободная страна, которую атакуют. Они уничтожают наш мир, нашу нацию. В эти дни на моей Родине, в Украине, все люди – мои братья, и когда я вижу, как кто-то умирает каждый день, то умирает что-то у меня внутри. Я вижу, какие они единые и как борются. Мне очень тяжело об этом говорить", – сказал экс-игрок украинской сборной. "Для меня все украинцы – герои"

Он не стал рассказывать историю о том, как убирал жену из Украины. Но признался, что в такое сложное время сильно гордится оставшиеся в стране украинцы и защищают целостность собственного государства.

Чигринский назвал таких людей героями. Все в Украине в тяжелом положении. Сейчас я как никогда горжусь тем, что я украинец. Они единственные. Я каждый день посылаю все свои силы, свои мнения тем, кто остался там защищать свою страну, нашу землю. Я молюсь богу за все эти семьи и горжусь тем, что я украинец. Когда я вижу своих земляков, защищающих мою страну, они дают мне силы продолжать здесь. Для меня все украинцы – герои,

– рассказал Чигринский.

"Земляки в Украине дают мне силы продолжать борьбу здесь" Чигринский выступает в Греции, поэтому ему приходится переживать все на расстоянии. Дмитрий признался, что ему сложно настраиваться на матчи в то время, когда над головами украинцев летают вражеские боевые ракеты.

"Это совсем нелегко, но, как я уже говорил, мои родители и земляки в Украине дают мне силы продолжать борьбу здесь. Кто стоит за свободу, мир, тот мой брат. Мне дают силы и те, кто стремится остановить войну", – ответил футболист. Отметим, что свой гол Ионикос в матче против ПАОК посвятил Украине и ее народу, который дает достойный бой российским захватчикам.

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