Поворознюк: Ингулец был, есть и будет
Сезон-2021/2022 чемпионата Украины по футболу досрочно закончен из-за полномасштабного вторжения россиян. Многие эксперты прогнозируют, что некоторые клубы могут навсегда скрыться с футбольной карты страны.
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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк поделился мнениями по поводу будущего украинского футбола. Он считает, что после победы люди с радостью будут приходить на стадионы.
За всех гарантировать не буду. Скажу одно, Ингулец был, есть и будет. Это первое. Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужно будет какая-то отдушина, немного забыть от всего этого. Я думаю, что как раз футбол объединит людей так, как объединил нас Зеленский,
– заявил Поворознюк.
Также президент футбольного клуба из Кировоградщины рассказал, где находятся игроки Ингульца. По его словам, футболисты не посещают тренировки во время полномасштабной российско-украинской войны.
"Кто где... Кто волонтерством занимается, ну точно не в футбол играют. Все под контролем, все звонят мне, тренер на связи постоянно. Все занимаются помощью в своих регионах. В футбол точно никто не играет, не тренируемся", – отметил президент клуба.
Хит с участием Поворознюка
- В первые дни войны президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Его слова легли в основу музыкального произведения команды МюслиUA.
- Этот трек стремительно возглавил музыкальные рейтинги Украины. Сам Поворознюк сначала был шокирован, когда услышал песню при своем участии, однако сам хит ему понравился.
- Однако чрезмерная популярность ему не по душе.
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