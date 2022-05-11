Поворознюк: Ингулец был, есть и будет

Сезон-2021/2022 чемпионата Украины по футболу досрочно закончен из-за полномасштабного вторжения россиян. Многие эксперты прогнозируют, что некоторые клубы могут навсегда скрыться с футбольной карты страны.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Поворознюк поделился мнениями по поводу будущего украинского футбола. Он считает, что после победы люди с радостью будут приходить на стадионы.

За всех гарантировать не буду. Скажу одно, Ингулец был, есть и будет. Это первое. Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужно будет какая-то отдушина, немного забыть от всего этого. Я думаю, что как раз футбол объединит людей так, как объединил нас Зеленский,

– заявил Поворознюк.

Также президент футбольного клуба из Кировоградщины рассказал, где находятся игроки Ингульца. По его словам, футболисты не посещают тренировки во время полномасштабной российско-украинской войны.

"Кто где... Кто волонтерством занимается, ну точно не в футбол играют. Все под контролем, все звонят мне, тренер на связи постоянно. Все занимаются помощью в своих регионах. В футбол точно никто не играет, не тренируемся", – отметил президент клуба.

Кстати говоря. В нынешнем сезоне, который досрочно закончили из-за войны, футбольный клуб Ингулец занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

Хит с участием Поворознюка

В первые дни войны президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Его слова легли в основу музыкального произведения команды МюслиUA.

Этот трек стремительно возглавил музыкальные рейтинги Украины. Сам Поворознюк сначала был шокирован, когда услышал песню при своем участии, однако сам хит ему понравился.

Однако чрезмерная популярность ему не по душе.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, трек "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумную популярность, встреча с оккупантами, а также о том, как война повлияла на посевную. Читайте полное интервью по ссылке.

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