Неожиданное возвращение: легендарный биатлонист стал тренером сборной Чехии

Ондржей Моравец вошел в тренерский штаб сборной Чехии по биатлону. 39-летний специалист завершил карьеру спортсмена всего три года назад.

Трехкратный призер Олимпийских игр 2014 Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии по биатлону. Об этом сообщили на сайте Ассоциации биатлонистов Чехии.

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Моравец присоединился к тренерскому штабу сборной Чехии

39-летний Моравец, который завершил карьеру биатлониста в 2021 году, будет готовить команду совместно с Михаэлем Малеком. Малек возглавляет мужскую чешскую сборную с 2022 года.

В состав сборной Чехии на следующий сезон вошли: Людек Абрахам, Витезслав Горниг, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Томаш Микишка, Якуб Штвртецки и Адам Вацлавик.

Сезон 2024/25 Кубка мира по биатлону начнется с этапа в финском Контиолагти, который состоится с 30 ноября по 8 декабря текущего года.

Что известно об Ондржее Моравеце?