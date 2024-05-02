Трехкратный призер Олимпийских игр 2014 Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии по биатлону. Об этом сообщили на сайте Ассоциации биатлонистов Чехии.

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Моравец присоединился к тренерскому штабу сборной Чехии

39-летний Моравец, который завершил карьеру биатлониста в 2021 году, будет готовить команду совместно с Михаэлем Малеком. Малек возглавляет мужскую чешскую сборную с 2022 года.

В состав сборной Чехии на следующий сезон вошли: Людек Абрахам, Витезслав Горниг, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж, Йонаш Маречек, Томаш Микишка, Якуб Штвртецки и Адам Вацлавик.

Сезон 2024/25 Кубка мира по биатлону начнется с этапа в финском Контиолагти, который состоится с 30 ноября по 8 декабря текущего года.

Что известно об Ондржее Моравеце?