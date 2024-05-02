Триразовий призер Олімпійських ігор 2014 Ондржей Моравець призначений тренером чоловічої збірної Чехії з біатлону. Про це повідомили на сайті Асоціації біатлоністів Чехії.
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Моравець приєднався до тренерського штабу збірної Чехії
39-річний Моравець, який завершив кар'єру біатлоніста в 2021 році, готуватиме команду спільно з Міхаелем Малеком. Малек очолює чоловічу чеську збірну з 2022 року.
До складу збірної Чехії на наступний сезон увійшли: Людек Абрахам, Вітєзслав Горніг, Мікулаш Карлік, Міхал Крчмарж, Йонаш Маречек, Томаш Мікішка, Якуб Штвртецьки та Адам Вацлавік.
Сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу у фінському Контіолагті, який відбудеться з 30 листопада по 8 грудня поточного року.
Що відомо про Ондржея Моравеця?
- 39-річний чеський ексбіатлоніст.
- Триразовий призер Олімпіади-2014: завоював два "срібла" в змішаній естафеті та гонці переслідування, а також "бронзу" масстарту.
- Чемпіон світу-2015 в змішаній естафеті. Срібний призер ЧС-2015 (масcтарт) та ЧС-2017 (індивідуальна гонка).
- Тричі – бронзовий призер чемпіонатів світу. На Кубку світу здобув свою єдину перемогу в сезоні 2012/13 – "золото" масстарту в Голменколлені.