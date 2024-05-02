Триразовий призер Олімпійських ігор 2014 Ондржей Моравець призначений тренером чоловічої збірної Чехії з біатлону. Про це повідомили на сайті Асоціації біатлоністів Чехії.

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Моравець приєднався до тренерського штабу збірної Чехії

39-річний Моравець, який завершив кар'єру біатлоніста в 2021 році, готуватиме команду спільно з Міхаелем Малеком. Малек очолює чоловічу чеську збірну з 2022 року.

До складу збірної Чехії на наступний сезон увійшли: Людек Абрахам, Вітєзслав Горніг, Мікулаш Карлік, Міхал Крчмарж, Йонаш Маречек, Томаш Мікішка, Якуб Штвртецьки та Адам Вацлавік.

Сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу у фінському Контіолагті, який відбудеться з 30 листопада по 8 грудня поточного року.

Що відомо про Ондржея Моравеця?