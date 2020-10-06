23-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик решился на серьезный шаг в личной жизни.

Тимчик сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине Подолян. Девушка ответила согласием, о чем сам футболист сообщил на своей странице в инстаграме.

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Футболист решил подарить кольцо девушке в ее день рождения. Пара уже более 3,5 лет вместе.

Что известно о карьере Тимчика

Воспитанник футбольной академии "бело-синих", в которую перебрался в сентябре 2013 года из школы "BRW-BIK". Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Днепра". В декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевского "Динамо".

Сейчас Тимчик восстанавливается от травмы и только недавно возобновил тренировки по индивидуальной программе.