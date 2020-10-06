Она сказала "Да": молодой защитник "Динамо" сделал предложение своей обаятельной девушке – фото
23-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик решился на серьезный шаг в личной жизни.
Тимчик сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине Подолян. Девушка ответила согласием, о чем сам футболист сообщил на своей странице в инстаграме.
Не пропустите: "Динамо" подписало новые контракты со звездными защитниками
Футболист решил подарить кольцо девушке в ее день рождения. Пара уже более 3,5 лет вместе.
Что известно о карьере Тимчика
Воспитанник футбольной академии "бело-синих", в которую перебрался в сентябре 2013 года из школы "BRW-BIK". Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Днепра". В декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевского "Динамо".
Сейчас Тимчик восстанавливается от травмы и только недавно возобновил тренировки по индивидуальной программе.
-
Она сказала "Да": молодой защитник "Динамо" сделал предложение своей обаятельной девушке – фотосегодня , 09:45
-
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: результаты, группы, даты и соперники1 октября , 19:29
-
Без Цыганкова и Вербича: стартовый состав "Динамо" на матч против "Гента" в Лиге чемпионов29 сентября , 21:08