23-річний захисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Тимчик зважився на рішучий крок в особистому житті.

Тимчик зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Карині Подолян. Дівчина відповіла згодою, про що сам футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

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Футболіст вирішив подарувати обручку дівчині в її день народження. Пара вже більше 3,5 років разом.

Що відомо про кар'єру Тимчика

Вихованець футбольної академії "біло-синіх", в яку перебрався у вересні 2013 року зі школи "BRW-BIK". Восени 2016 дебютував за першу команду "Динамо" в матчі проти "Дніпра". У грудні 2017 року на правах оренди перейшов в луганську "Зорю". Сезон 2020/21 почав у складі київського "Динамо".

Зараз Тимчик відновлюється від травми і тільки недавно поновив тренування за індивідуальною програмою.