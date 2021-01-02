Футболист киевского Динамо и сборной Польши Томаш Кендзера решил порвать с холостяцкой жизнью и связать свою судьбу с украинкой Викторией Стецик.

Этой прекрасной новостью футболист уже поделился со своими подписчиками в Инстаграме, опубликовав фото из Дубая, где пара проводит зимний отпуск.

Именно в Инстаграме состоялось знакомство игрока сборной Польши с красавицей-блондинкой.

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Под тремя романтическими фотографиями 26-летний футболист коротко написал: "ответила "да".

Что известно о Виктории Стецик

Киевлянка Виктория Стецик – училась в столичном университете имени Бориса Гринченко.

В одном из интервью девушка рассказала, как познакомилась с футболистом, который, кстати, после переезда в Киев летом 2017 года развелся на родине со своей предыдущей девушкой Натальей Прзибиш.

"Пока я не встретила Томаша, футбол меня не интересовал. В моем семьи игры редко смотрели. Мы познакомились через общих друзей. Томаш нашел меня в Instagram, и там мы начали общаться", – рассказала девушка.