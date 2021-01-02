Футболіст київського Динамо і збірної Польщі Томаш Кендзьора вирішив порвати з холостяцьким життям і зв'язати свою долю з українкою Вікторією Стецик.

Цією прекрасною новиною футболіст вже поділився зі своїми підписниками в інстаграмі, опублікувавши фото з Дубай, де пара проводить зимову відпустку.

Саме в інстаграмі відбулося знайомство гравця збірної Польщі з красунею-блондинкою.

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Під трьома романтичними фотографіями 26-річний футболіст коротко написав: "Відповіла "так".

Що відомо про Вікторію Стецик

Киянка Вікторія Стецик – навчалася в столичному університеті імені Бориса Грінченка.

В одному з інтерв'ю дівчина розповіла, як познайомилася з футболістом, який, до речі, після переїзду до Києва влітку 2017 року розлучився на батьківщині зі своєю попередньою дівчиною Наталею Прзібіш.

"Поки я не зустріла Томаша, футбол мене не цікавив. У моєму сім'ї гри рідко дивилися. Ми познайомилися через спільних друзів. Томаш знайшов мене в Instagram, і там ми почали спілкуватися", – розповіла дівчина.