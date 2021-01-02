Вона сказала "так": легіонер Динамо одружується з українкою – фото
Футболіст київського Динамо і збірної Польщі Томаш Кендзьора вирішив порвати з холостяцьким життям і зв'язати свою долю з українкою Вікторією Стецик.
Цією прекрасною новиною футболіст вже поділився зі своїми підписниками в інстаграмі, опублікувавши фото з Дубай, де пара проводить зимову відпустку.
Саме в інстаграмі відбулося знайомство гравця збірної Польщі з красунею-блондинкою.
Дивіться також: Головні спортивні події 2021 року: Олімпіада та Євро, матчі збірної та бій Усика
Під трьома романтичними фотографіями 26-річний футболіст коротко написав: "Відповіла "так".
Що відомо про Вікторію Стецик
Киянка Вікторія Стецик – навчалася в столичному університеті імені Бориса Грінченка.
В одному з інтерв'ю дівчина розповіла, як познайомилася з футболістом, який, до речі, після переїзду до Києва влітку 2017 року розлучився на батьківщині зі своєю попередньою дівчиною Наталею Прзібіш.
"Поки я не зустріла Томаша, футбол мене не цікавив. У моєму сім'ї гри рідко дивилися. Ми познайомилися через спільних друзів. Томаш знайшов мене в Instagram, і там ми почали спілкуватися", – розповіла дівчина.
Поділитися новиною