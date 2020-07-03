Пуерториканський экс-чемпион мира Хосе Педрасп (27-3, 13 KO) победил Миккеля Леспьера (22-2-1, 10 KO) в 10-раундовом бою в рамках полусреднего веса.

Поединок был главным событием на вечере бокса в" пузыре", организованном Top Rank. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Педраса в доминирующей манере провел весь поединок, дважды отправляя соперника в нокдаун. В результате боксеры прошли всю дистанцию. По итогам 10-ти раундов Педраса одержал победу единогласным решением судей (100:88, 99:89, 99:89).

Этот бой изначально был запланирован на 18 июня, но из- за положительного теста на коронавирус после взвешивания одного из секундантов Лепьера, поединок был отложен.

Педраса-Лепьер: видео боя

Ломаченко – Педраса: коротко

В декабре 2018 года экс-чемпион мира в двух дивизионах Хосе Педраса уступил титул WBO в легком весе украинцу Василию Ломаченко.

Что удивило многих, победитель был определен лишь по судейским запискам. Педраса в том бою выглядел достойно и оставил хорошее впечатление. Многие эксперты высказались, что для Ломаченко это был один из сложнейших боев в профессиональной карьере и карьере, а может, и наиболее конкурентной поединок в легком дивизионе.

С тех пор 31-летний Педраса провел два боя. В мае 2019 года добудово победил мексиканца Антонио Лосаду в 9-м раунде и завоевав вакантный пояс WBO Latino. А в сентябре уступил в бою за вакантный пояс чемпиона США WBC Хосе Сепеди. Все трое судей дали счет 93-97 в 10-раундовом поединке.