Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который живет в США, продолжает делать резкие заявления. 34-летний боксер высказался на политическую тему, а именно – о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины.

Иван Редкач в инстаграме опубликовал фотографию 2015 года, на которой тогда еще вице-президент США Джо Байден посетил аллею Героев Небесной сотни в центре Киева.

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"Вот кто вернет Крым Украине за деньги налогоплательщиков в США. Зеленский четко сказал: Крым и Донецк, переведите часы на украинское время. Слава Украине", – подписал публикацию Редкач.

К слову. На последних выборах Джо Байдена избрали президентом США. Он вступит в должность с 20 января 2021 года.