Он вернет Крым Украине: скандальный украинский боксер выдвинул неожиданную версию
Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который живет в США, продолжает делать резкие заявления. 34-летний боксер высказался на политическую тему, а именно – о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины.
Иван Редкач в инстаграме опубликовал фотографию 2015 года, на которой тогда еще вице-президент США Джо Байден посетил аллею Героев Небесной сотни в центре Киева.
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"Вот кто вернет Крым Украине за деньги налогоплательщиков в США. Зеленский четко сказал: Крым и Донецк, переведите часы на украинское время. Слава Украине", – подписал публикацию Редкач.
Кто такой Иван Редкач?33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. На ринге провел 30 поединков, в которых одержал 23 победы и еще 5 раз уходил с канваса побежденным. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.
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