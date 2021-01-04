Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який живе в США, продовжує робити різкі заяви. 34-річний боксер висловився на політичну тему, а саме – про повернення Криму під юрисдикцію України.

Іван Редкач в інстаграмі опублікував фотографію 2015 року, на якій тоді ще віцепрезидент США Джо Байден відвідав алею Героїв Небесної сотні в центрі Києва.

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"Ось хто поверне Крим Україні за гроші платників податків в США. Зеленський чітко сказав: Крим і Донецьк, переведіть годинник на український час. Слава Україні", – підписав публікацію Редкач.

До слова. На останніх виборах Джо Байдена обрали президентом США. Він вступить на посаду з 20 січня 2021 року.