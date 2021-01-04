Він поверне Крим Україні: скандальний український боксер висунув несподівану версію
Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який живе в США, продовжує робити різкі заяви. 34-річний боксер висловився на політичну тему, а саме – про повернення Криму під юрисдикцію України.
Іван Редкач в інстаграмі опублікував фотографію 2015 року, на якій тоді ще віцепрезидент США Джо Байден відвідав алею Героїв Небесної сотні в центрі Києва.
Не пропустіть Одіозний Редкач публічно звинуватив земляка у продажному бою: відео
"Ось хто поверне Крим Україні за гроші платників податків в США. Зеленський чітко сказав: Крим і Донецьк, переведіть годинник на український час. Слава Україні", – підписав публікацію Редкач.
Хто такий Іван Редкач?
33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі. на ринзі провів 30 поєдинків, у яких здобув 23 перемоги та ще 5 разів йшов з канвасу переможеним. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter