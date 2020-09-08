Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса. Бой состоится 17 октября. Пока же боксеры обмениваются словесными выпадами в сторону друг друга.

После подписания контракта на бой, перипетии вокруг которого длились более года, оба боксера сделали не слишком приятные высказывания друг о друге.

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"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Он очень хорошо говорит. В течение последних двух лет он больше ничего не делал, кроме как произносил мое имя. Я боец, и моя цель – выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем драться в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова Я буду лучшим на ринге и четыре чемпионских пояса поедут со мной в Украину", – заявил Ломаченко.

Теофимо Лопес традиционно пытался обидеть Ломаченко, владеющего поясами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO.

"Я побью Ломаченко и сниму с него пояса. Это просто. Я иду творить историю. Мне не нравится этот парень, и я собираюсь повеселиться, когда на лице Ломаченко появятся синяки от ударов моих рук. Правление маленькой девы Ломаченко подходит к концу", – заявил Лопес.