Он съест мои удары и свои слова, – Ломаченко ответил Лопесу на все его обиды
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса. Бой состоится 17 октября. Пока же боксеры обмениваются словесными выпадами в сторону друг друга.
После подписания контракта на бой, перипетии вокруг которого длились более года, оба боксера сделали не слишком приятные высказывания друг о друге.
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"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Он очень хорошо говорит. В течение последних двух лет он больше ничего не делал, кроме как произносил мое имя. Я боец, и моя цель – выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы будем драться в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова Я буду лучшим на ринге и четыре чемпионских пояса поедут со мной в Украину", – заявил Ломаченко.
Теофимо Лопес традиционно пытался обидеть Ломаченко, владеющего поясами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO.
"Я побью Ломаченко и сниму с него пояса. Это просто. Я иду творить историю. Мне не нравится этот парень, и я собираюсь повеселиться, когда на лице Ломаченко появятся синяки от ударов моих рук. Правление маленькой девы Ломаченко подходит к концу", – заявил Лопес.