Український боксер Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса. Бій відбудеться 17 жовтня. Поки ж боксери обмінюються словесними випадами в бік один одного.

Після підписання контракту на бій, перипетії навколо якого тривали понад рік, обидва боксери зробили не надто приємні висловлювання один про одного.

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"Теофімо Лопес може говорити все, що хоче. Він дуже добре говорить. Протягом останніх двох років він більше нічого не робив, окрім як вимовляв моє ім'я. Я боєць, і моя мета – виграти ще один титул чемпіона світу. Коли ми будемо битися в Лас-Вегасі, він з'їсть мої удари та свої слова Я буду кращим в рингу і чотири чемпіонські пояси поїдуть зі мною в Україну", – заявив Ломаченко.

Теофімо Лопес традиційно намагався образити Ломаченка, який володіє поясами чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO.

"Я поб'ю Ломаченка і зніму з нього пояси. Це просто. Я йду творити історію. Мені не подобається цей хлопець, і я збираюся повеселитися, коли на обличчі Ломаченка з'являться синці від ударів моїми руками. Правління маленької діви Ломаченка добігає кінця", – заявив Лопес.