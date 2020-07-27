Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін відреагував на призначення Мірчі Луческу головним тренером київського "Динамо". Менеджер заявив, що румунський фахівець "вичерпав себе" в донецькому клубі.

"Шахтар" виріс і пішов угору, а Мірча Луческу залишився на тому ж рівні, заявив Сергій Палкін в ефірі одного з телеканалів. Про це пише Спорт24.

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За пів року до кінця контракту президент дав доручення знайти варіанти щодо майбутнього тренера. Це рішення було досить продумане, президент знав, на що йде. Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову,

– розповів гендиректор "Шахтаря".

Він переконує, що це було особисте рішення президента донецького клубу – Ріната Ахметова. Про те, що після відставки Луческу залишився не в найкращих стосунках з "гірниками" раніше розповідав і президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Крім того, Сергій Палкін натякнув на те, що румунський тренер схвалив таке важке для себе рішення саме для того, щоб у новому клубі, ймовірно, помститися "Шахтарю". Функціонер зазначає, що не варто обходити стороною й особисте рішення тренера.

"Наприклад, я пропрацював у "Шахтарі" понад 17 років і не уявляю навіть у страшному сні, що можу опинитися в Динамо. Можливо, іноземці відчувають це по-іншому, але, наприклад, Ніколіні відмовився йти до Луческу в тренерський штаб", – зазначив Сергій Палкін.

Резюмуючи, він пригадав футбольне прізвисько Мірчі Луческу – "Містер". Втім Палкін висловив переконання, що "містери" так не роблять.

Досягнення Луческу в "Шахтарі":

чемпіон України – 8 разів,

володар Кубка України – 6 разів,

володар Суперкубка України – 7 разів,

володар Кубка УЄФА – 1 раз (у 2009 році).

Також Мірча Луческу має державні ордени "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів. Усі вони так чи інакше пов'язані з внеском "Містера" в розвиток українського футболу.

У 2016 році він після майже 13 років роботи в "Шахтарі" покинув клуб. Обставини звільнення від самого початку були не зовсім зрозумілими, але серйозно про них почали говорити лише після призначення в "Динамо".