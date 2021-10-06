"Трудно изменить видение футбола после 12 лет работы Луческу"

48-летний экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека откровенно рассказал, насколько сложно было возглавить "горняков" после ухода Мирчи Луческу. Португальский специалист в ответ раскритиковал работу румынского специалиста.

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Фонсека признался, что пришел в донецкую команду после 12 лет работы Луческу на тренерском мостике Шахтера: "У меня были другие идеи, это была сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Изменить видение на футбол и игру после 12 лет того, что они делали, это было действительно трудно. Особенно на первом этапе".

"Уважал его и его работу, а он мою – не до конца"

Португальский наставник не называет идеи своего предшественника плохими, они просто другие. Донести до игроков свою философию игры Паулу было довольно сложно. Фонсека похвалил "Мистера", назвав его хорошим тренером, который приносит результат команде. Это подтверждала игра Шахтера, а теперь уже и Динамо.

Киевский клуб после 11-ти туров возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Динамо опережает ближайшего соперника, которым является Шахтер, на три очка.

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне 5 лет. И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою – не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую ​​команду, и трудно было изменить ее на ту, что три раза подряд выиграла чемпионат. Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала, я взял команду, которая проиграла 2 чемпионата,

– рассказал Фонсека.

Многие люди после слов Луческу тоже начали критиковать работу Фонсеки. Якобы португалец использует идеи Мирчи. Таких критиков Паулу назвал людьми, которые ничего не понимают в футболе. Фонсека со своим тренерским штабом изо всех сил старался как можно быстрее изменить игру дончан. Манеры игры команды под руководством Луческу и Фонсеки кардинально отличалась.

"Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала?"

Уже бывший тренер итальянской Ромы отметил, что впервые, что бросилось в глаза, так это игроки, у которых не было мотивации. Коллектив имел проблемы с дисциплиной, были конфликты между футболистами и наставником: "То, что я играл в такой же футбол, как и Луческу – да, это правда. Но это не была схема, которую изобрел Луческу, она универсальная".

Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам, чтобы поблагодарить за команды, в которые прихожу. Так же не благодарят и меня тренеры, которые приходят после меня. Я что, буду благодарить за команду, которая не выигрывала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что,

– сказал Фонсека.