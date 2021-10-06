"Важко змінити бачення футболу після 12 років роботи Луческу"

48-річний екстренер Шахтаря Паулу Фонсека відверто розповів, наскільки складно було очолити "гірників" після відходу Мірчі Луческу. Португальський фахівець у відповідь розкритикував роботу румунського фахівця.

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Фонсека зізнався, що прийшов у донецьку команду після 12 років роботи Луческу на тренерському містку Шахтаря: "В мене були інші ідеї, це була складна робота. Були футболісти, які працювали тільки з Луческу. Змінити бачення на футбол і гру після 12 років того, що вони робили, це було справді важко. Особливо на першому етапі".

"Поважав його та його роботу, а він мою – не до кінця"

Португальський наставник не називає ідеї свого попередника поганими, вони просто інші. Донести до гравців свою філософію гри Паулу було доволі складно. Фонсека похвалив "Містера", назвавши його хорошим тренером, який приносить результат команді. Це підтверджувала гра Шахтаря, а тепер вже й Динамо.

Київський клуб після 11-ти турів очолює турнірну таблицю УПЛ. Динамо випереджає найближчого суперника, яким є Шахтар, на три очки.