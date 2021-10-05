Суркис: это свидетельствует о неуважении к человеку

Григорий Суркис, старший брат президента Динамо Игоря Суркиса, лаконично прокомментировал выходку болельщиков в Донецке. Член УЕФА назвал вандалов, которые испортили именную звезду Мирчи Луческу, дураками.

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Суркис убежден, что такие поступки свидетельствуют лишь о неуважении к человеку, который отдал 12 лет своей тренерской карьеры донецкому Шахтеру. Мирча Луческу сделал и делает большой вклад в развитие украинского футбола, поэтому не должен терпеть такое отношение к себе.

Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в Динамо должен восприниматься совсем иначе. Люди, демонстрирующие неуважение к Луческу, – дураки,

– сказал Суркис.

Луческу возглавил Динамо в конце июля 2021 года, подписав контракт до конца июня 2024 года. До этого румын руководил Шахтером с 2004 до 2016 года. Под его руководством донецкий клуб сыграл 561 поединок.

Такая выходка фанатов может быть ответом на слова Луческу после игры Динамо с Рухом. Румын заявил, что те, кто комментируют его действия, могут приехать в Донецк и посмотреть на аллею звезд дончан.