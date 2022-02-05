Усик появился на поле на 77-й минуте при счете 2:1 и в целом неплохо проявил себя. В частности, Александр отобрал мяч на своей половине поля и разогнал быструю перспективную атаку, которая была прервана соперником только с помощью фола.

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"Человек с нами тренировался и хорошо себя показал. В раздевалке я ему сказал: "Саша, у тебя есть скорость и есть силы" — когда он мог убежать из центра поля. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, это футбольный человек.

Он только начинает, если докажет на поле, и будет забивать, то будет бить и штрафные — посмотрим. Сыграет ли он еще на Winter Cup? Не могу ответить на этот вопрос", – сказал специалист после матча.

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