Усик з'явився на полі на 77-й хвилині при рахунку 2:1 і загалом непогано виявив себе. Зокрема, Олександр відібрав м'яч на своїй половині поля та розігнав швидку перспективну атаку, яка була перервана суперником лише за допомогою фолу.

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"Людина з нами тренувалася і добре себе показала. У роздягальні я йому сказав: "Саша, у тебе є швидкість і є сили" — коли він міг втекти з центру поля. Незважаючи на те, що він займається індивідуальним видом спорту, це футбольна людина.

Він тільки починає, якщо доведе на полі, і забиватиме, то битиме і штрафні — подивимося. Чи зіграє він ще на Winter Cup? Не можу відповісти на це питання", – сказав спеціаліст після матчу.

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