Один из лучших бойцов в истории UFC Конор МакГрегор сделал громкое заявление в сторону россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ирландец назвал его ненастоящим бойцом из-за того, что избегает длинного списка потенциальных претендентов.

Конор МакГрегор требует еще одного поединка с Хабибом Нурмагомедовым, где он сможет взять реванш у россиянина. Ирландец поделился мнением о бойце из России в интервью MMAJunkie.

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Громкое заявление Конора

Конор убежден, что Хабиб избегает любой возможности проведения реванша. Он назвал россиянина ненастоящим бойцом из-за того, что он избегает боев с потенциально сильными соперниками. Ирландца удивила позиция Нурмагомедова завершить карьеру. По словам МакГрегора, все это выглядит нелепо и абсурдно.

Как ты мог уйти? Впереди столько больших сражений. Подумай о Диасе, Фергюсоне, Оливейре, реванше против меня. Там так много диких боев. Я думаю, что это просто бессмысленно взять и уйти,

– заявил эпатажный боец.

Почему Хабиб завершил карьеру?

Смерть отца и одновременно тренера Апдулманапа Нурмагомедова от коронавируса стала главной причиной такого решения россиянина. Об этом попросила его мать, она не могла следить за боями сына не под руководством отца. Хабиб сдержал свое слово, поэтому победа над Джастином Гейджом стала последней в карьере бойца. Мечта его умершего отца в 30 побед так и не осуществилась. Однако президент UFC изо всех сил пытается уговорить Хабиба вернуться в октагон и осуществить желание отца.

Конор тоже в третий раз объявил о завершении карьеры. Но долго сидеть на заслуженном отдыхе не смог и уже готовится к поединку против Дастина Порье. Бой-реванш состоится 23 января на UFC 257. В первом поединке победу праздновал ирландец. Интересно, что схватка состоится со зрителями на трибунах, которые мгновенно раскупили все билеты.

Результат первого поединка бойцов: коротко

6 октября 2018-го года Хабиб и Конор впервые вышли в клетку друг против друга. В четвертом раунде россиянину удалось оформить победу благодаря удушаещему приему. Интересно, что судьи без колебаний отдали победу Нурмагомедову, но глава UFC Дэйна Уайт отказался вручать пояс чемпиона из-за массовой драки с тренерским составом МакГрегора, которую устроил Хабиб после боя.

Нурмагомедов перелез через октагон и напал на одного из спарринг-партнеров Конора Диллона Дениса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец ​​UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

Во время пресс-конференции президент UFC подчеркнул, что судьбу титула будет решать специальная комиссия штата Невада. Но она решила оставить титул Хабибу.