Один з найкращих бійців у історії UFC Конор МакГрегор зробив гучну заяву у сторону росіянина Хабіба Нурмагомедова. Ірландець назвав його не справжнім бійцем через те, що уникає довгого списку потенційних претендентів.

Конор МакГрегор вимагає ще одного поєдинку з Хабібом Нурмагомедовим, де він зможе взяти реванш у росіянина. Ірландець поділився думкою про бійця з Росії у інтерв'ю MMAJunkie.

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Гучна заява Конора

Конор переконаний, що Хабіб уникає будь-якої можливості проведення реваншу. Він назвав росіянина не справжнім бійцем через те, що він уникає боїв з потенційно сильними суперниками. Ірландця здивувала позиція Нурмагомедова завершити кар'єру. За словами МакГрегора, все це виглядає безглуздо і абсурдно.

Як ти міг піти? Попереду стільки великих битв. Подумай про Діаса, Фергюсона, Олівейру, реванш проти мене. Там так багато диких боїв. Я думаю, що це просто безглуздо взяти і піти,

– заявив епатажний боєць.

Чому Хабіб завершив кар'єру? Смерть його батька та водночас тренера Апдулманапа Нурмагомедова від коронавірусу стала головною причиною такого рішення росіянина. Про це попросила його мати, вона не могла стежити за боями сина не під керівництвом батька. Хабіб дотримав своє слово, тому перемога над Джастіном Гейджі стала останньою у кар'єрі бійця. Мрія його померлого батька у 30 перемог так і не здійснилась. Однак президент UFC зі всіх сил намагається вмовити Хабіба повернутись у октагон та здійснити бажання батька.