Он не мертв, – сын основателя Ferrari про Шумахера

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер с 2013 года борется за свою жизнь после трагического инцидента в Альпах. Деталей о состоянии Шумахера настолько мало, что кое-кто, к сожалению, "похоронил" семикратного чемпиона мира.

Феррари: Шумахер не может общаться

Но с этим совершенно не соглашается Пьеро Феррари, второй сын легендарного основателя Ferrari Энцо Феррари.

К теме Он стал другим, – жена рассказала о состоянии Михаэля Шумахера

Пьеро Феррари вспомнил, что с удовольствием раньше проводил время с Михаэлем Шумахером.

"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты покоя. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью", – рассказал Феррари.

Вместе с тем он заявил, что Шумахер жив и отметил, что Михаэль не может общаться.

Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертвый, он здесь, но не может общаться,

– заявил Пьеро Феррари.

Что известно о трагическом инциденте с Шумахером