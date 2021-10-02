Он не мертв, – сын основателя Ferrari про Шумахера
Источник:La Gazzetta Dello Sport
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер с 2013 года борется за свою жизнь после трагического инцидента в Альпах. Деталей о состоянии Шумахера настолько мало, что кое-кто, к сожалению, "похоронил" семикратного чемпиона мира.
Феррари: Шумахер не может общаться
Но с этим совершенно не соглашается Пьеро Феррари, второй сын легендарного основателя Ferrari Энцо Феррари.
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Пьеро Феррари вспомнил, что с удовольствием раньше проводил время с Михаэлем Шумахером.
"Я с большим удовольствием встречался с Михаэлем, когда тот приезжал ко мне в гости. Мы могли вместе выпить бутылку красного вина: ему нравились эти моменты покоя. Он был простым, ясным, точным человеком, очень прямолинейной личностью", – рассказал Феррари.
Вместе с тем он заявил, что Шумахер жив и отметил, что Михаэль не может общаться.
Мне очень жаль, что мы говорим о нем сегодня, как будто он мертв: он не мертвый, он здесь, но не может общаться,
– заявил Пьеро Феррари.
Что известно о трагическом инциденте с Шумахером
- В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. Гонщик упал во время катания на лыжах во Французских Альпах.
- Шумахер впал в кому, и после нескольких операций он пришел в себя в 2014 году. Через 4 года появилась информация, что Шумахер не прикован к постели.
- Сообщалось, что Михаэль, вероятно, проходил лечение с использованием стволовых клеток. Точной информации о состоянии Шумахера нет.
- В сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм о Михаэле Шумахере.