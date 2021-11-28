Он может получить бой за титул, как Пулев, – промоутер Усика оценил перспективы Выхриста
Источник:24 канал
Промоутер Александр Красюк прокомментировал сайту 24 канала перспективы украинского боксера Виктора Выхриста. Тяжеловес выиграл все 8 поединков на профессиональном ринге.
Красюк: От Выхриста будет зависеть, станет он звездой или нет
По мнению Красюка, Выхрист может получить шанс сразиться за титул чемпиона мира, как Кубрат Пулев или Луис Ортис.
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Сложно сказать, потому что это тяжелый вес. Чего ему ждать и на кого ориентироваться. То есть он может получить свой шанс сразиться за титул так же, как Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Луис Ортис. Он может стать боксером такого плана,
– сказал Красюк.
Промоутер добавил, что только от Выхриста будет зависеть, станет ли он звездой.
"От него будет зависеть, станет он звездой или нет. Я думаю, что его промоутер сможет дать ему такой шанс. Франческо Пьянета тоже не был, мягко говоря, выдающимся боксером, но дрался с Владимиром Кличко", – резюмировал промоутер Александра Усика.
Карьера Выхриста в профессионалах
- Виктор был лидером сборной Украины по боксу, но в начале 2020 года перешел в профессионалы.
- Он выиграл 8 поединков подряд, 6 из которых – досрочно. Предыдущий бой Выхрист провел 9 октября против Майка Маршалла.
- Бой состоялся в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.