Красюк: От Выхриста будет зависеть, станет он звездой или нет

По мнению Красюка, Выхрист может получить шанс сразиться за титул чемпиона мира, как Кубрат Пулев или Луис Ортис.

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Сложно сказать, потому что это тяжелый вес. Чего ему ждать и на кого ориентироваться. То есть он может получить свой шанс сразиться за титул так же, как Кубрат Пулев, Диллиан Уайт, Луис Ортис. Он может стать боксером такого плана,

– сказал Красюк.

Промоутер добавил, что только от Выхриста будет зависеть, станет ли он звездой.

"От него будет зависеть, станет он звездой или нет. Я думаю, что его промоутер сможет дать ему такой шанс. Франческо Пьянета тоже не был, мягко говоря, выдающимся боксером, но дрался с Владимиром Кличко", – резюмировал промоутер Александра Усика.

Карьера Выхриста в профессионалах

Виктор был лидером сборной Украины по боксу, но в начале 2020 года перешел в профессионалы.

Он выиграл 8 поединков подряд, 6 из которых – досрочно. Предыдущий бой Выхрист провел 9 октября против Майка Маршалла.

Бой состоялся в андеркарде поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

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