Промоутер: Победителем этого боя станет король легкого веса

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Камбосос проведет первую защиту своих титулов. Он выйдет на ринг против американца Дэвина Хэйни.

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Поединок состоится в Австралии, 4 июня.

"Есть только один пояс, которого Джордж нет - того, который принадлежит Хейни. Джордж настаивал на защите своего титула в Австралии. У нас было соглашение на бой с Ломаченко, но потом в Украину вторглись. Победителем этого боя станет король легкого веса", – сказал промоутер.

По словам Белла, Камбосос хотел выйти на ринг в следующем поединке против Ломаченко.

Император Камбосос – боксер другой породы. Он хотел вызов в виде Ломаченко, чтобы дать жителям Австралии самое большое событие. Когда долг перед страной сделал Ломаченко недоступным, Джордж потребовал наибольшего возможного события и наибольшего вызова в виде Хейни,

– добавил специалист.

До полномасштабного вторжения России на территорию Украины Ломаченко договорился с австралийцем о поединке. Бой должен был состояться в начале лета 2022 года.

Василий присоединился к территориальной обороне родного города. Ему предоставили специальное разрешение, чтобы уехать из Украины для поединка. Василий отказался от боя с Камбососом и остался на Украине.