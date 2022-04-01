Промоутер: Переможцем цього бою стане король легкої ваги

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.

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Поєдинок відбудеться в Австралії, 4 червня.

"Є лише один пояс, якого Джордж не має – того, який належить Хейні. Джордж наполягав на захисті свого титулу в Австралії. Ми мали угоду на бій з Ломаченком, але потім в Україну вторглися. Переможцем цього бою стане король легкої ваги", – сказав промоутер.

За словами Белла, Камбосос хотів вийти на ринг у наступному поєдинку проти Ломаченка.

Імператор Камбосос – боксер іншої породи. Він хотів виклик у вигляді Ломаченка, щоб дати жителям Австралії найбільшу подію. Коли обов’язок перед країною зробив Ломаченка недоступним, Джордж зажадав найбільшої можливої ​​події та найбільшого виклику у вигляді Хейні,

– додав фахівець.

До повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ломаченко домовився з австралійцем про поєдинок. Бій мав би відбутися на початку літа 2022-го року.

Василь доєднався до територіальної оборони рідного міста. Йому надали спеціальний дозвіл, аби виїхати з України для поєдинку. Василь відмовився від бою з Камбососом та залишився в Україні.