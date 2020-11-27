Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о личном знакомстве с Диего Марадоной. Легендарный игрок скончался 25 ноября 2020 года.

Своими впечатлениями о смерти Марадоны Шевченко поделился в эфире программы "Свобода Савика Шустера", сообщает 24 канал.

"Мир потерял гения, который дарил футбольному миру улыбку. Он был искренним. Он был гениальным человеком в футболе. Он перевернул футбольный мир. Он был младенцем – чистым, добрым, настоящим. Мне посчастливилось его узнать при жизни", – рассказал Андрей Шевченко.

Он также добавил, что таких людей, как Марадона, в Италии называют genuino, что можно перевести как настоящий, неподдельный.

Стоит внимания Шевченко впервые публично прокомментировал техническое поражение сборной Украины