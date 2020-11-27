Он был как младенец – чистый, добрый, настоящий, – Шевченко о Марадоне
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о личном знакомстве с Диего Марадоной. Легендарный игрок скончался 25 ноября 2020 года.
Своими впечатлениями о смерти Марадоны Шевченко поделился в эфире программы "Свобода Савика Шустера", сообщает 24 канал.
"Мир потерял гения, который дарил футбольному миру улыбку. Он был искренним. Он был гениальным человеком в футболе. Он перевернул футбольный мир. Он был младенцем – чистым, добрым, настоящим. Мне посчастливилось его узнать при жизни", – рассказал Андрей Шевченко.
Он также добавил, что таких людей, как Марадона, в Италии называют genuino, что можно перевести как настоящий, неподдельный.
Стоит внимания Шевченко впервые публично прокомментировал техническое поражение сборной Украины
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.
- У легендарного игрока были проблемы со здоровьем. в начале ноября его выписали из больницы, где ему сделали операцию на мозге.
- После смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.
- Проститься с ним пришли десятки тысяч людей. Не все сумели попасть в президентский дворец, поэтому в городе начались стычки с правоохранителями.
- Диего Марадону похоронили на кладбище рядом с его родителями.
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