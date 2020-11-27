Він був як немовля – чистий, добрий, справжній, – Шевченко про Марадону
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про особисте знайомство з Дієго Марадоною. Легендарний гравець помер 25 листопада 2020 року.
Своїми враженнями про смерть Марадони Шевченко поділився в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
"Світ втратив генія, який дарував футбольному світу усмішку. Він був щирим. Він був геніальною людиною у футболі. Він перевернув футбольний світ. Він був немовлям – чистим, добрим, справжнім. Мені пощастило його пізнати за життя", – розповів Андрій Шевченко.
Він також додав, що таких людей, як Марадона, в Італії називають genuino, що можна перекласти як справжній, непідробний.
Варте уваги Шевченко вперше публічно прокоментував технічну поразку збірній України
- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року. Йому було 60 років.
- У легендарного гравця були проблеми зі здоров'ям. на початку листопада його виписали з лікарні, де йому зробили операцію на мозку.
- Після смерті Марадони в Аргентині оголосили триденну жалобу.
- Попрощатися з ним прийшли десятки тисяч людей. Не всі зуміли потрапити в президентський палац, тому в місті розпочалися сутички з правоохоронцями.
- Дієго Марадону поховали на кладовищі поруч з його батьками.
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