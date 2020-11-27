Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про особисте знайомство з Дієго Марадоною. Легендарний гравець помер 25 листопада 2020 року.

Своїми враженнями про смерть Марадони Шевченко поділився в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

"Світ втратив генія, який дарував футбольному світу усмішку. Він був щирим. Він був геніальною людиною у футболі. Він перевернув футбольний світ. Він був немовлям – чистим, добрим, справжнім. Мені пощастило його пізнати за життя", – розповів Андрій Шевченко.

Він також додав, що таких людей, як Марадона, в Італії називають genuino, що можна перекласти як справжній, непідробний.

Варте уваги Шевченко вперше публічно прокоментував технічну поразку збірній України