В субботу, 17 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Кипра между командами Омония и Отеллос Атиноу. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Роман Безус, пишет 24 Канал.

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Судьбу поединка решил единственный гол, который забил украинский легионер. На 63-й минуте встречи Роман поборолся за мяч на линий штрафной площади, затем развернулся и неожиданно пробил по воротам.

Голкипер команды соперника не успел вовремя среагировать на точный выстрел украинца. К тому же, он не увидел момент удара. В итоге поединок завершился минимальной победой Омонии со счетом 1:0.

Видео гола Безуса

Безус феерит на Кипре