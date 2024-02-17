В субботу, 17 февраля, состоялся матч 26-го тура чемпионата Кипра между командами Омония и Отеллос Атиноу. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Роман Безус, пишет 24 Канал.
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Судьбу поединка решил единственный гол, который забил украинский легионер. На 63-й минуте встречи Роман поборолся за мяч на линий штрафной площади, затем развернулся и неожиданно пробил по воротам.
Голкипер команды соперника не успел вовремя среагировать на точный выстрел украинца. К тому же, он не увидел момент удара. В итоге поединок завершился минимальной победой Омонии со счетом 1:0.
Видео гола Безуса
Безус феерит на Кипре
- Отметим, что этот гол для Романа стал 12-м в этом сезоне во всех турнирах. Также на счету украинца 9 ассистов.
- В чемпионате Кипра Безус забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 23 поединках.
- Украинский хавбек возглавляет список ассистентов Омонии.
- Напомним, что в составе сборной Украины Безус сыграл 24 матча и забил 5 голов.