У суботу, 17 лютого, відбувся матч 26-го туру чемпіонату Кіпру між командами Омонія та Отеллос Атіноу. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Роман Безус, пише 24 Канал.

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Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який забив український легіонер. На 63-й хвилині зустрічі Роман поборовся за м'яч на ліній штрафного майданчика, потім розвернувся і несподівано пробив по воротах.

Голкіпер команди суперника не встиг вчасно зреагувати на влучний постріл українця. До того ж, він не побачив момент удару. У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою Омонії з рахунком 1:0.

Відео голу Безуса

Безус феєрить на Кіпрі