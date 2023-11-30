Олмиссум – ХИТ 3:4

Голы: Секулич, 19, 27, Кустура, 36 – Абакшин, 25, 30, Жук, 28, Поночевный, 40

Чемпион Украины в дебютном евросезоне пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов. Киевляне не потерпели ни одного поражения в основном раунде турнира, пишет 24 Канал.

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Камбэк на последних секундах

Однако в первом матче элит-раунда украинская команда уступила польской Любаве со счетом 5:6. Так что в поединке с Олмиссумом ХИТ устраивала только победа. Лишь в таком случае команда Олега Лукьяненко сохраняла шансы на выход в Финал четырех.

Олмиссум первым открыл счет в матче. Секулич реализовал свой момент после розыгрыша штрафной. ХИТ благодаря усилиям Даниила Абакшина сумел восстановить равновесие.

Такие качели продолжались почти до финальной сирены. На 27-й минуте Секулич оформил дубль, но через минуту Жук забил ответный.

На 30-й минуте Абакшин впервые вывел ХИТ вперед, однако Кустура сравнял счет. И все же последнюю точку в этом невероятном матче поставили украинцы. За считанные секунды до завершения поединка Владимир Поночевный забил решающий гол.

4:3 – победа украинской команды. Киевский ХИТ набрал свои первые 3 очка в элит-раунде и сохраняет шансы на выход в следующий раунд. В последнем туре соперником киевлян будет испанская Пальма. Поединок против победителя Лиги чемпионов состоится 2 декабря.